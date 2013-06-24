Американський продовольчий концерн Heinz почав скорочувати присутність на російському ринку, продаючи свої заводи з виробництва дитячого харчування в рф.

Про це повідомляє «Коммерсант» з посиланням на джерела, передає Укрінформ.

«Компанія (Kraft Heinz – ред.) виставила на продаж свій бізнес з випуску дитячого харчування, що включає два заводи потужністю 30 тис. тонн продукції на рік і локальні бренди, вартість якого оцінюється в 3 млрд руб. Ринок дитячого харчування постраждав у розпал пандемії, але інтерес до активів має бути високий», - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, на продаж виставлено два заводи у Ставропіллі та Іваново з виробництва дитячого харчування — сухих, рідких каш і пюре, а також два локальні бренди. Їхня сукупна вартість оцінюється в 2,5-3 млрд руб.

При цьому, як зазначається, Kraft Heinz поки що не продає завод «Петропродукт-Отрадне» у Ленобласті, який випускає консервовані продукти, кетчупи та соуси. За словами джерел видання, це підприємство приносить концерну основну частину виторгу в росії.

Heinz входять у першу п'ятірку марок з продажу в сегменті сухого харчування для дітей.

У березні після початку повномасштабного вторгнення рф в УкраїнуKraft Heinz повідомив про припинення інвестицій у росію та експорту своєї продукції в країну.

За оцінкою Єльського університету, після 24 лютого свою діяльність у рф зупинили більш як тисяча закордонних компаній.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.