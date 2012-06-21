Народні ігри, кінний театр та майстер-класи з виготовлення іграшок — так проходив фестиваль, який уже став для Луганщини традиційним. Це не лише підтримка та розвиток народних традицій, а й своєрідна мистецька терапія за допомогою занурення в ігри та фольклор. Тож усі охочі мали можливість ознайомитися з різними техніками створення народних іграшок із природних матеріалів. Людей вчили також в’язання на пальцях, плетіння мандал та ловців снів. Тут, на березі річки Красна на Кремінщині, було організовано благодійну зону «Крамничка добрих справ», де відвідувачі фестивалю під час майстер-класів виготовляли іграшки, що будуть передані дітям із прифронтових населених пунктів із малозабезпечених сімей, а також тим, хто перебуває в закладах психологічної реабілітації.
«Ми не маємо забувати свого коріння, споконвічних традицій та обрядів. Луганчани дуже полюбили фестиваль української народної іграшки та гри, який уже втретє збирає у Кремінній майстрів області», — поділився враженнями заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
Багато гостей було і на ігрових майданчиках: знавці народних традицій долучали гостей до ігор та забав.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»