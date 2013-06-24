У минулому житті він захоплювався бігом та велосипедами. Легко міг подолати відстань 1000 кілометрів на двоколісному конику чи пробігти 60 кілометрів гірським масивом. Тепер бігає від ворожих FPV-дронів та налагоджує зв’язок для побратимів із прикордонної бригади «Гарт».

До повномасштабного вторгнення військова справа була для Олександра близькою і далекою водночас. Тато в лавах ЗСУ, кочівне життя, постійні переїзди з місця на місце з дитинства переконали, що служити він не хоче. 24 лютого 2022 року плани різко змінилися. Рідні, друзі, знайомі масово приєднувалися до Сил оборони, і Олександр не став винятком. У травні він попрямував для проходження служби до прикордонників.

За любов до спорту отримав псевдо «Бігун». Після навчання став гранатометником, а згодом у складі одного з підрозділів поїхав захищати Святогірськ. Далі — Бахмут.

«На той час Святогірськ вже визволили, необхідності залишатися там не було, і нас відправили на оборону Бахмута. Враження від першого заїзду описати важко. Було відчуття, ніби потрапив у комп’ютерну гру: все летить і вибухає. Через дим, сморід, вибухи постійно боліла голова. День у день у місті ставало дедалі гарячіше — це були останні дні оборони фортеці, і незабаром нас звідти вивели», — згадує прикордонник.

Після Бахмута підрозділ Олександра у складі бригади «Гарт» воював на вовчанському напрямку. У боях за Харківщину «Бігун» виконував важливу місію. Із гранатометника він перекваліфікувався на зв’язківця. Тепер від нього залежить комунікація та взаємодія між побратимами й суміжними підрозділами Сил оборони.

«Зв’язок — це головне. Без зв’язку немає взаємодії, а без неї хаос», — зазначає він.

Олександр часто буває на позиціях, налагоджує зв’язок і стежить, щоб усе працювало як годинник. Каже, напрямок складний, багато ворогів-гастролерів, які відточують свої вміння на українських військових.

«У нас постійно з’являються кочівні російські літуни. Улітку не давали спокою своїми FPV-крилами, тепер — дронами на оптоволокні. Уміння швидко бігати стає у пригоді. Краще тут, для безпеки своєї й побратимів, ніж у цивільному житті від ТЦК та СП», — з усмішкою додає військовий.

Після перемоги «Бігун» планує повернутися до спорту та здійснити заповітну мрію — подолати веломарафон Париж — Брест — Париж. Поки що, запевняє, він на своєму місці робить усе для нашої спільної перемоги. За прикладом Олександра на захист Батьківщини вирішив стати і його молодший брат — нині проходить навчання на оператора БпЛА.

Бригада «Гарт» завжди чекає у своїх лавах відважних та ініціативних. Приєднуйтеся до команди найкращих і ви!

Джерело: Державна прикордонна служба