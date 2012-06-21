Вийшла в світ книжка журналістки Наталії Христової, присвячена видатним жінкам Миколаївщини, тим, хто зробив значний внесок у соціальне, культурне й духовне життя краю. Презентація видання відбулася в Миколаївській міській бібліотеці ім. М. Кропивницького.
У збірку увійшли 28 журналістських нарисів та інтерв’ю, які авторка створювала протягом 2002—2018 років. Серед її героїнь яскраві особистості, художниці й поетеси, викладачки та журналістки, актриса, видавець, дикторка телебачення, яхтсменка, лікарка, винороб, піаністка. Кожна з них талановита у своїй галузі, присвятила їй життя, добилася успіхів. Усі вони, на думку авторки, — мадонни. До речі, і сама Наталія отримала свого часу почесне звання «Українська мадонна».
Є у книжці історії кохання, розповіді про творчі родини й тих жінок, які стали подругами, музами, берегинями, соратницями і просто коханими городян-чоловіків. Ці творчі тандеми відомі і в Миколаєві, і за його межами: Людмила Костюк та Єміль Январьов, Олександра та Костянтин Ольшанські, Лариса та Михайло Терновські, Наталія і Олександр Кремки, Ольга та Дмитро Артим, Ірина та Василь Паки, Людмила і Валерій Бабич. Кожна історія у викладі авторки сповнена щирості та захоплення героями.
Про те, що Наталія Христова вже переросла журналістику, казала на презентації одна з героїнь книжки Таміла Бугаєнко, депутат міської та обласної ради, громадська діячка.
«Коли розгортаю газету «Вечерний Николаев» і бачу статтю Наталії, починаю читання з неї, — ділиться Таміла. — Відразу поліпшується настрій».
Власниця видавництва, в якому надруковано книжку, Ірина Гудим каже, що її підкорило вміння авторки бути всюди, ділитися з читачами враженнями, вміння розставляти акценти і захоплюватися життям.
Книжку проілюстровано світлинами миколаївських фотографів Олександра Кремка та Олександра Сайковського, фотоматеріалами з архіву авторки і сімейних архівів героїнь, картинами художниць.