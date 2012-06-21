Громади Луганщини розповідають про плани в рамках онлайн-марафону «Життя громад: до і після COVID-19».
«Ми понесемо втрати бюджету через карантин, але в наших планах є декілька проєктів місцевого економічного розвитку, які можуть вивести нашу громаду із економічної рецесії.
По-перше, ми сподіваємося, що побудований приватний елеватор на території нашої громади буде тільки нарощувати обсяги зберігання сільськогосподарської продукції.
По-друге, промислова зона колишньої нафтобази оживає через інвестування приватними особами. На її території планується створення комплексу приміщень для агропромислового кластеру.
По-третє, в планах — створення та запуск пілетного заводу», — розповідає голова Красноріченської громади Віталій Жувако.
За його словами, є й приватні ініціативи громадян, які цінуються громадою дуже високо. Наприклад, місцевий підприємець Сергій Глущенко випустив у річку Красна, мальок риби. Ця екологічна акція проведена з метою зариблення річки.
Як повідомляє Луганське регіональне відділення Асоціації міст України, семитисячна Красноріченська селищна об'єднана територіальна громада була створена в Кремінському районі Луганщини у 2017 році. За цей час у громаді відбулося багато змін — з'явився ЦНАП, опорна школа, нова дорога й вуличне освітлення.
Онлайн-марафон з метою більшого розуміння проблематики громад в період карантину та розуміння подальших планів виходу із непростої економічної ситуації громад Луганської області та подолання наслідків депресії триватиме й надалі.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»