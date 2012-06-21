Жителі Канева готуються святкувати 940-річчя міста, яке відзначатимуть 15—16 вересня. Саме до цієї дати приурочено вихід у світ книжки «Канівська старовина. Нариси про минуле Канева». Її автор Іван Буренко розповідає про історію міста не лише з погляду науковця і дослідника, а й звичайної людини, небайдужої до історії краю.
Зібрані впродовж багатьох років Іваном Несторовичем місцеві легенди, перекази, бувальщини найповніше передають колорит тутешнього життя, його багатогранність упродовж минулих століть.
Автор простежує життя, побут на території міста й околиць, докладно описує городища, міста-попередники Канева. Окрему увагу приділяє будівництву канівського собору, ролі монастирів у становленні козацтва, визвольній боротьбі українського народу проти польської експансії, турецьких і російських загарбників. Ретельно досліджено й топоніміку міста.
Найцінніші живі спогади простих людей про минувшину та думки про сьогодення, легенди, бувальщини, перекази. Книжка, без сумніву, стала гідним дарунком канівцям до річниці міста.