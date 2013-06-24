У День Сил спеціальних операцій Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

«Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції в тилу ворога і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один з найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо», — сказав глава держави.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування «імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка».

Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака про стратегію розвитку ССО та виконані й заплановані завдання. Він розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях і дії підрозділів спецпризначення, повідомляє Офіс Президента.