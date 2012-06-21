Коли термометр за вікном уже вранці сміливо переходить позначку 20 градусів тепла, то зовсім не дивує свіжий прогноз Українського гідрометцентру: на нас гарантовано чекає посушливе й спекотне літо з високим рівнем пожежної небезпеки на території всієї країни. «Кількість опадів у літній період очікуємо переважно меншою за норму. Водночас — нерівномірність опадів, зростає кількість і тривалість періодів посушливої та спекотної погоди. Уже тепер у більшості регіонів країни почалася ґрунтова посуха. У літні місяці очікується температура повітря вища за норму на 1—1,5%», — заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Людський чинник і кліматичні умови — це дві головні статті ризику виникнення пожеж. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. І додав, що в пожежонебезпечний період головне — координація дій усіх служб. Вони повинні діяти злагоджено під час виникнення надзвичайних ситуацій. «Міноборони — контроль за проведенням навчань на військових полігонах. Держлісагентство — контроль за в’їздом автотранспорту та перебуванням людей у лісових зонах. Держводагентство — зволоження торфовищ у пожежонебезпечний період, Держагентство з управління зоною відчуження — превентивні заходи. Кожен знає свої обов’язки. Єдина вимога — якісна, професійна й ефективна координація та виконання заходів. Найголовніше для нас — безпека людей», — наводить слова урядовця його прес-служба.
«Оперативний план заходів щодо протидії та запобігання надзвичайним ситуаціям у пожежонебезпечний період — обов’язкова маршрутна карта для всіх служб. Такий період настав ще у квітні, але нині ризик значно підвищився. Тому ми й проходимося по планах і завданнях, які стоять перед кожним керівником місцевого органу влади, місцевого самоврядування і відповідних служб», — підкреслив завдання віце-прем’єр-міністр.
Геннадій Зубко нагадав, що ще 30 березня розроблено конкретний план заходів, яким передбачено створення восьми регіональних центрів оперативного реагування, які працюватимуть у всій Україні. До них залучено 11 тисяч одиниць техніки та 22 тисячі особового складу. Також визначено найбільші зони ризику виникнення пожеж у літній період: Чернігівська, Закарпатська, Харківська й Одеська області.
Серед зон ризику виникнення пожеж — природні екосистеми: ліси, торфовища, сільгоспугіддя. Також це стосується полігонів твердих побутових відходів, стихійних сміттєзвалищ і військових полігонів. «Нічого надзвичайного, неможливого або надскладного немає. Відповідні служби щоденно надають інформацію про температурні режими й кліматичні умови. Відповідно до цього регіональні комісії ТЕБ та НС безпосередньо на територіях ухвалюють рішення щодо високого рівня класу пожежонебезпечної ситуації та плани заходів оперативного реагування.
Насамперед це обмеження доступу людей до лісів і в’їзду автотранспорту, призупинення полювання, постійний моніторинг пожежної ситуації та правил пожежної безпеки. Перелік заходів досить вичерпний, його необхідно виконувати», — констатував Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр заявив, що задоволений роботою чинного керівника ДСНС Миколи Чечоткіна і переконаний, що питання відновлення на посаді попереднього очільника служби треба зняти з порядку денного. Геннадій Зубко вважає, що нині робота служби здійснюється на високому рівні.