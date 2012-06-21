Цими вихідними країна традиційно відзначила День шахтаря. З цієї нагоди Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із в.о. міністра енергетики Ольгою Буславець відвідав Донбас.
«Ваша професія одна з найнебезпечніших і водночас одна з найдостойніших у світі. Недарма груди кожного з вас прикрашають ордени й медалі, бо це виклик — щодня спускатися в шахту», — наголосив Денис Шмигаль, виступаючи перед гірниками Краматорська.
Вугільна галузь — одна з важливих складових паливно-енергетичного комплексу нашої країни. Найближчими роками українська економіка, енергетична галузь усе ще потребуватимуть вугілля, адже це основний енергоресурс для теплової генерації. Він відіграє важливу роль у збалансуванні енергосистеми.
«Високо цінуємо працю гірників — мужніх і витривалих людей, професіоналів, які демонструють відповідальність і згуртованість у виконанні поставлених завдань. Дякуємо кожному з вас за самовіддану працю», — зазначив Прем’єр-міністр.
Ця галузь неодмінно потребує реформування й нових підходів до господарювання, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Неодноразові зустрічі з гірниками засвідчили нашу спільну готовність до здійснення змін задля комплексного розв’язання проблемних питань вугледобувної галузі. Європейські умови й безпека праці, належна заробітна плата, беззбитковість вугільних підприємств — це орієнтири для нашої подальшої спільної роботи», — наголосив Прем’єр-міністр.
Розроблення концепції та національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів, упровадження пілотного проєкту трансформації вугільних шахт — це кроки, які держава здійснює для виведення вугільної галузі із кризи.
«Уряд робитиме всі ці кроки, щоб у шахтарській галузі ситуація поліпшувалася. Ми ж робимо все можливе, щоб уникати боргів із зарплати, як це було минулими роками. Цим питанням особисто опікується Президент», — запевнив глава уряду.
12 працівників вугледобувних підприємств Донецької області отримали від Прем’єра почесні грамоти й цінні подарунки.
Прем’єр побував на шахті «Торецька» державного підприємства «Торецьквугілля». Там він говорив про справедливу трансформацію вугільних регіонів. Ідеться про ті ситуації, коли завершуються виробки і шахти закриваються. Не можна це просто залишити. Виникає запитання: як житимуть мономіста, шахти, люди й громади, що залежать від цих підприємств?
Уряд консультувався з міжнародними партнерами під час переговорів — Ангелою Меркель і заступником держсекретаря США Стівеном Біґеном. «Ми пояснили цю проблему. У них є досвід, вони надають відповідні проєкти, готові надати фінансування, спеціалістів, експертів. Це тривала робота. Вона стратегічна й займе роки, щоб зробити трансформацію вугільних регіонів. Це наша стратегія, — окреслив плани Денис Шмигаль. — У березні цього року ми проводили зустріч із шахтарями спільно з Президентом, який пообіцяв працівникам галузі виплатити всі борги із зарплати. І уряд виконує обіцянку».
На сьогодні залишається нерозв’язаним питання поточної кредиторської й дебіторської заборгованості, а також боргів за електроенергію.
«Ми знаємо загальну суму — це понад 29 мільярдів гривень. Уряд спільно з підприємствами та шахтарськими профспілками працюватиме для розв’язання накопичених за останні роки проблем», — пообіцяв Прем’єр.
Ольга Буславець запевнила, що лише за серпень було виплачено Центренерго 600 мільйонів гривень для всіх шахт. Це дало змогу погасити борги із зарплати, за електроенергію та вивести шахти із простою.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»