Культурне життя громад і невеликих населених пунктів виходить на новий рівень завдяки державним програмам фінансової підтримки та децентралізації, яка дає нові можливості та якість управління територіями. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з учасниками конкурсу культурно-мистецьких проєктів «Малі міста — великі враження».
Проєкт започатковано торік. Його фінансують із державного бюджету, а мета — підтримка культурних ідей у невеликих населених пунктах та об’єднаних територіальних громадах. Рік тому на конкурс було подано 167 ініціатив, з яких вісім стали переможцями. Цього року кількість ідей номінантів сягнула 182, а кількість переможців — 74.
Загальний обсяг фінансування цих культурних пропозицій становитиме 41,3 мільйона гривень. Рекордсменами за кількістю переможців стали Одеська та Львівська області — там буде реалізовано по вісім культурних проєктів. У першій п’ятірці активних культурних регіонів Вінниччина, Хмельниччина та Івано-Франківщина.
Показово, що учасники конкурсу вже навчають колег із регіонів, як правильно подавати свої ідеї, щоб отримати фінансування. Деякі з них стали слухачами Академії культурного лідера, заснованої Міністерством культури спільно з Goethe-Institut та Інститутом культурної політики.
Звертаючись до учасників зустрічі (а вона відбулася на території експозиції «Поділля» Національного музею архітектури та побуту), глава уряду підкреслив, що ініціатива культурного відродження громад заслуговує на підтримку і заохочення.
Він зазначив, що уряд системно робить кроки для зміцнення місцевого самоуправління шляхом глибокої децентралізації, яка надає нові можливості управління і розвитку регіонів на найнижчому рівні — громади. А такі культурні ініціативи — це також результат децентралізації.
Та нині є ризик згортання цих процесів. «Восени 2020 року маємо підготувати всі громади до об’єднання і в жовтні 2020-го провести місцеві вибори на новій основі. Тоді все відбудеться: країна згуртується, громади будуть самодостатніми, і це буде яскраве майбутнє, — сказав Володимир Гройсман. — Але що чуємо зараз? Думки про дострокові вибори! Якщо це станеться, не страшно, але системно неправильно. Дві третини країни розвиватимуться, а третина житиме у старій системі. Я цього не сприймаю».
Прем’єр наголосив, що був і є палким прихильником місцевого самоврядування. «Битимемося за інтереси громад, за збереження фінансової децентралізації в бюджеті на 2020 рік і за зняття бар’єрів, які нерідко чинять районні і обласні адміністрації щодо об’єднання людей. Ми все відрегулюємо, — сказав Володимир Гройсман. — Децентралізацію треба закріпити в Конституції. Усе те, що залежатиме від нашої команди, ми робитимемо».
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»