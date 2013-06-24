Країни-члени Арктичної ради – Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція і США – вирішили відновити регулярні зустрічі, але вже без участі росії.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві, поширеній МЗС Канади.
Зазначається, що негайно після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ці країни оголосили бойкотросійському головуванню в Арктичній раді та призупинили всю діяльність у рамках організації.
«Ми маємо намір частково відновити роботу в Арктичній раді над проєктами, які не передбачають залучення рф. Ці проєкти, включені у робочий план, затверджений усіма вісьмома арктичними державами під час зустрічі у Рейк’явіку, є невід’ємною складовою нашої відповідальності перед народами Арктики, в тому числі корінними», - заявили підписанти.
У заяві стверджується, що «Арктична рада має велике значення для арктичної співпраці». «Ми вивчаємо інші шляхи, які дозволять нам продовжити важливу роботу Ради», - стверджується у документі.
24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст і сіл. ЗСУ, Національна гвардія, сили Територіальної оборони та весь український народ чинять спротив російським військам і завдають їм великих втрат.
Після початку війни світова спільнота запровадила проти росії масштабні санкції.