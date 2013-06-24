Українці очікують від Саміту НАТО у Вашингтоні практичних рішень для посилення обороноздатності країни. Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

«Дякую вам і вашому уряду за все, що зроблено в контексті відновлення, відбудови, а також посилення політичної підтримки України, допомоги зберегти ключові для нас речі на порядку денному і тримати питання України у фокусі. Попереду в нас дуже складний інтенсивний місяць з військової та політичної точок зору. Дуже рада, що в такі часи Україна має надійного партнера — Естонію», — зазначила віцепрем’єр-міністр.

Співрозмовники обговорили підсумки нещодавнього візиту віцепрем’єр-міністра у Брюссель, зокрема у штаб-квартиру НАТО, участь у засіданні Ради Україна — НАТО на рівні послів і двосторонні зустрічі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та представниками Альянсу. У цьому контексті обмінялися думками про підсумки майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні цього року.

«Найважливішим питанням для нас залишається захист цивільних українців від постійних ракетних обстрілів. У цьому контексті очікуємо оголошення про надання Україні необхідних спроможностей для забезпечення ефективної протиповітряної та протиракетної оборони, — наголосила Ольга Стефанішина. — Українці очікують на конкретні рішення, які допоможуть нам гарантувати стійку безпеку. Вони очікують на практичні зобов’язання НАТО. Країни Балтії завжди були нашими надійними партнерами й гостро розуміли потребу в надійному захисті від загроз із боку російської федерації».

Окремо на зустрічі обговорили рух України євроінтеграційним шляхом. Ольга Стефанішина повідомила, що Європейська комісія нещодавно завершила пояснювальні сесії в межах офіційного скринінгу з Україною. Тепер очікуємо на якнайшвидше затвердження запропонованої Єврокомісією переговорної рамки і проведення міжурядової конференції в липні цього року, зазначила Ольга Стефанішина. «Переконана, що ми продовжимо динамічно рухатися на цьому шляху. Україна виконала всі кроки, необхідні для запуску переговорів щодо вступу в ЄС в липні цього року», — сказала вона.

Віцепрем’єр-міністр висловила особливу вдячність Естонії за готовність надати нашій державі всебічну експертну підтримку.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра