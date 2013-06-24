Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Глава держави поінформував про підсумки саміту в Лондоні. Зокрема, на ньому йшлося про підготовку плану кроків на найближчий час, які наблизять до реальних гарантій безпеки. Важливо, щоб на шляху до встановлення справедливого міцного миру Україна, Європа та США працювали разом.

За словами Володимира Зеленського, є конкретні ініціативи, на основі яких базуватимуться всі подальші дії, щоб закінчити війну якнайшвидше та забезпечити надійний і тривалий мир.

Лідери засвідчили свою непохитну підтримку підходу щодо спільного європейського бачення та скоординованих кроків, щоб повернути безпеку для всіх наших людей, а також повідомили про готовність продовжувати військову допомогу Україні та підготовку нових оборонних пакетів.

Глава нашої держави подякував за підтримку України та всіх українців, повідомляє Офіс Президента.