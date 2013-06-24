Президент України Володимир Зеленський переконаний, що країни-члени НАТО повинні були збивати всі російські безпілотники та літаки, які вторглися до їхнього повітряного простору.
Про це заявив глава Української держави в інтерв’ю Axios, передає Укрінформ.
На запитання журналіста, чи була слабкою реакція НАТО на порушення повітряного простору російськими дронами в Польщі та Румунії, а також інциденти в аеропортах Данії та Норвегії, Зеленський повідомив, що вона була недостатньою.
«Так. Я думаю, що так. Реакція була слабкою. Ось чому він (лідер Росії Путін – ред.) продовжив з іншими країнами», - сказав Президент.
Зеленський погодився з позицією президента США Дональда Трампа, що члени НАТО повинні збивати дрони й російські літаки.
«Вони мали збивати все. Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки знаходяться у вашому повітряному просторі, ви повинні їх блокувати», - наголосив український президент.
На уточнення журналіста, чи вважає він, що країни НАТО бояться це зробити через ризик російської відповіді, Президент сказав, що здебільшого бояться.
«Звичайно, я знаю деяких лідерів, вони не бояться, але здебільшого країни бояться. Вони бояться, і я думаю, вони мають рацію, бо Росія – божевільна», - пояснив Зеленський.
Джерело: Укрінформ