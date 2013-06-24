Про невідкладні потреби України в обладнанні та ресурсах для швидких ремонтів після російських атак та можливі додаткові механізми підтримки вітчизняної енергетики міністр Світлана Гринчук поспілкувалася на засіданні лідерів Групи G7+. Минуло кілька днів від попереднього діалогу в межах екстреного засідання групи. За цей час українська енергетика зазнала чергових ворожих масованих обстрілів. Світлана Гринчук розповіла колегам про наслідки та роботи, які виконуємо для відновлення об’єктів і стабілізації ситуації.

«Цього року ворог змінив тактику, але не наміри. росія цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території в суцільні темряву та холод. Серед цілей ворога — українська газова інфраструктура. Наголосила, що для нас важлива будь-яка допомога партнерів для відновлення та посилення захисту інфраструктури, накопичення резервів обладнання, а також сприяння у створенні додаткових запасів імпортованого природного газу напередодні зими. Ми вдячні союзникам за вже надану підтримку», — зауважила Світлана Гринчук. За її словами, вже сформовано перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який буде передано Групі G7+.

«Постачання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, додаткові фінансові ресурси, допомога у швидкому пошуку, доставці та встановленні обладнання, яке може функціонально замінити пошкоджене,—серед наших пріоритетів. Вдячна за слова підтримки від міжнародних партнерів, готовність посилювати співпрацю в межах чинних механізмів та шукати нові інструменти зміцнення нашої енергетичної стійкості», — наголосила Світлана Гринчук, повідомляє Міненерго.