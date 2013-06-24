Сполучені Штати й інші країни G7 продовжать інтенсивно працювати над військовою, економічною й гуманітарною підтримкою України, а також над посиленням тиску на росію, і подальші зусилля в цих напрямах лише зростатимуть.

Про це заявив у п’ятницю в Берліні під час спільного брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми дійсно добре попрацювали сьогодні (на рівні міністрів – ред.) у контексті того, що вирішуватимуть лідери на саміті G7», - зауважив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що всі сторони в Берліні «серйозно зосередились» на поточній підтримці Україні, а також на деяких інших наслідках російської агресії.

Що стосується України, G7 залишається «надзвичайно згуртованою» ще від початку війни, наголосив Блінкен. У цьому зв’язку він зазначив, що зусилля у форматі G7 – не лише в контексті оборонної, економічної й гуманітарної допомоги Україні, але також тиску на росію, щоб вона припинила війну, продовжуються.

«І сьогодні ми розглянули способи поглиблення зусиль по всіх цих напрямах у подальшому», - повідомив глава американської дипломатії.

Щодо інших наслідків російської агресії, Блінкен вказав, насамперед, на загрозу продовольчій безпеці. «Це було проблемою і раніше. Три-чотири роки у світі нараховувалося близько 100 мільйонів людей, які відчували гостру нестачу продовольства. Рік тому їх кількість зросла до 160 мільйонів. Зараз же додалося ще 40-50 мільйонів людей», - зауважив він.

Глава Держдепартаменту наголосив, що на тлі комбінації глобальних викликів – пандемії та зміни клімату, російська агресія, яка створює не менші загрози для продовольчої безпеки, може бути припинена за бажанням лише однієї росії. Блінкен підкреслив, що жодні санкції проти рф не стосуються продовольства, тож немає інших причин для блокування експорту продовольства з України, крім односторонніх дій росії.

У цьому зв’язку державний секретар США зауважив, що Захід працює над рішенням цієї проблеми, у тому числі над пошуком інших шляхів вивезення зерна в країни, які цього потребують найбільше.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю перебуває з візитом у Берліні, де бере участь у міністерських зустрічах з питань продовольчої безпеки, а також щодо підготовки саміту лідерів країн G7.