У межах Весняних зборів МВФ і Світового банку Міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів країн G7. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, відбулися перемовини з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом, Канади – Франсуа-Філіпом Шампанєм, Японії – Кацунобу Като, Німеччини – Йорґом Кукісом, Франції – Еріком Ломбаром і Канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Ключовими темами стали забезпечення фінансування потреб державного бюджету України та використання заморожених активів рф на користь України.

“Підтримка країн G7 та ЄС – критично важлива для фінансової стійкості України. З початку повномасштабного вторгнення зовнішнє фінансування сягнуло понад 132 млрд доларів США від усіх ключових партнерів. Це вагомий внесок у нашу здатність протистояти агресії. Водночас допомога охоплює не лише бюджетну підтримку, а й військову, гуманітарну складову та санкційний тиск на державу-агресора”, — зазначив Сергій Марченко.

Міністр окремо подякував Канаді, яка головує у G7 у 2025 році, за активну підтримку українського питання на міжнародному порядку денному.

Нагадаємо, що 23 квітня, у межах Весняних зборів, Сергій Марченко виступив із промовою

на зустрічі фінансового блоку G7.

Під час зустрічей Міністр фінансів України розповів партнерам про стан фінансової системи, пріоритети держбюджету-2025 та потребу в зовнішньому фінансуванні на поточний та наступний рік:

“За перший квартал 2025 року внутрішні доходи держбюджету перевищили плановий показник і зросли на 1 млрд доларів США у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Попит на ОВДП зберігається, що свідчить про зростання довіри з боку громадян і бізнесу. Обсяг зовнішнього фінансування з початку року вже досяг 16,8 млрд доларів США, що дозволяє підтримувати ліквідність бюджету та стабільність фінансової системи”, — підкреслив Сергій Марченко.

Водночас він наголосив, що загальний обсяг необхідної міжнародної фінансової підтримки у 2025 році становить 39,3 млрд доларів США. Україна вже отримала запевнення партнерів щодо відповідної допомоги.

У цьому контексті обговорювалася реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) від країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Станом на сьогодні до державного бюджету вже надійшло 13,6 млрд доларів США у межах цього інструменту.

“Це історичне рішення, що відновлює справедливість, дозволяючи фінансувати українські потреби за рахунок активів агресора. Завдяки механізму ERA ми маємо передбачуваність у фінансуванні ключових бюджетних видатків 2025 року, зокрема – соціальних програм та відновлення. Частина цих коштів, отриманих від Великої Британії та ЄС, може також бути спрямована на військові потреби”, — наголосив Марченко.

Нагадаємо, у 2025 році на сектор безпеки й оборони передбачено понад $49 млрд, що становить 26,3% ВВП.

Під час зустрічей також обговорювалися можливості повної конфіскації заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Партнери G7 відзначили зусилля українського Уряду з адаптації фінансової системи до умов війни та запевнили у продовженні всебічної підтримки.