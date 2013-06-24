Міністри клімату та енергетики країн G7 зобов’язалися прискорити поступову відмову від викопного палива задля досягнення нульового викиду вуглекислого газу не пізніше 2050 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo.

Водночас зазначається, що під час зустрічі у японському місті Саппоро не вдалося дійти згоди щодо встановлення кінцевого терміну для припинення використання вугільної енергії.

Японія, яка очолювала зустріч, не бажала погоджувати конкретні часові рамки щодо припинення використання вугілля, враховуючи ймовірну потребу у цьому джерелі енергії принаймні протягом більшої частини 2030-х років. Велика Британія та Канада намагаються припинити цю практику.

Міністри підтвердили свою прихильність до «повної або переважної» декарбонізації енергетичного сектора до 2035 року. Про це йдеться у виданому комюніке після зустрічі з питань клімату, енергетики та навколишнього середовища.

Під час зустрічі країни-члени G7 вперше погодилися поступово відмовитися від викопного палива, зокрема від газу, нафти та вугілля, в енергетичному секторі.

Міністри також дійшли колективної згоди щодо скорочення викидів вуглекислого газу для транспортних засобів принаймні на 50% до 2035 року або раніше.

Зустріч G7 стала першою із серії зустрічей на рівні міністрів напередодні травневого саміту у Хіросімі, які зосереджені на шляхах досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року шляхом скорочення залежності від викопного палива та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Президенти Зеленський та Байден скоординували позиції перед самітом G7.