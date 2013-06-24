путін намагається залякати НАТО ядерними погрозами, але Альянс не збирається зупиняти процес свого розширенні і оголосив про збільшення допомоги Україні. Про це напередодні засідання Комісії Україна — НАТО, яка відбулася вчора у Брюсселі, заявив Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. Засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ відбулося вперше за останні шість років, оскільки досі такі зустрічі блокувала Угорщина. Проте минулого тижня Єнс Столтенберг заявив, що попри вето Будапешта скличе засідання Комісії Україна — НАТО, застосувавши своє процедурне право на такий крок.

Міністри закордонних справ країн-союзниць зібралися у Брюсселі не лише щоб поспілкуватися з українським колегою Дмитром Кулебою, а й щоб узяти участь в урочистій церемонії прийняття до лав НАТО нового члена — Фінляндії. Гельсінкі та Стокгольм спільно подали заявку на членство торік у травні, ухваливши таке рішення після російського вторгнення в Україну. Процес прийняття цих двох країн до Альянсу трохи затягнувся через позиції Угорщини й Туреччини, які мали свої вимоги до шведської влади. Проте вступ Фінляндії отримав зелене світло від Будапешта й Анкари, а вступ Швеції загальмувався.

«Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, у штаб-квартирі НАТО. Це хороший день для безпеки Фінляндії, північних країн і НАТО загалом», — сказав Єнс Столтенберг журналістам.

Генсек НАТО нагадав, що членство Фінляндії в Альянсі зміцнить його «значними військовими силами». За його словами, фінський уряд інвестував у нові сучасні літаки F-35 в кількості понад 60 одиниць.

«Вони створили велику армію та підтримували високий рівень готовності», — наголосив Єнс Столтенберг, додавши, що Фінляндія — одна з небагатьох європейських країн, яка не скоротила свої інвестиції у збройні сили після холодної війни, на відміну від багатьох членів НАТО, які нині збільшують витрати на оборону на тлі війни в Україні.

На прохання журналістів прокоментувати заяви москви та мінська із приводу намірів кремля розмістити на території білорусі тактичну ядерну зброю Єнс Столтенберг заявив, що НАТО уважно стежить за діями росії, але не зафіксувало змін у ядерній політиці рф.

«путін намагається використати ядерну зброю, щоб перешкодити нам підтримувати Україну. Але нас не залякати, — наголосив Генсек. За його словами, союзникам необхідно думати, як НАТО може посилити підтримку України, зокрема в подальшому зміцнити Збройні сили та підтримувати перехід від радянського обладнання та озброєння до стандартів Альянсу. — Нашу підтримку розраховано на тривалий період. Тож очікую, що міністри погодяться почати розроблювати багаторічну програму для України».

Єнс Столтенберг зазначив, що Київ терміново потребує летальної зброї. І саме це питання розглядали під час зустрічі міністрів країн-членів Альянсу та у форматі Комісії Україна — НАТО. Генеральний секретар нагадав про необхідність укласти міжнародні домовленості після війни, щоб Україна могла стримувати потенційну зовнішню агресію.

Альянс готовий продовжувати політичне зближення з Україною, для чого Київ має й надалі втілювати реформи, боротися з корупцією, розвивати демократичні інститути.

«Наша позиція не змінилася: Україна стане членом Альянсу. Однак нині основну увагу необхідно приділити тому, щоб вона вистояла як суверенна держава. Двері в НАТО залишаються відчиненими», — наголосив Єнс Столтенберг.

(Детальніше про підсумки засідання Комісії Україна — НАТО читайте в наступному номері «УК»)