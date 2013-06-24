Навіть якщо війна в Україні закінчиться найближчими днями, ситуація у сфері глобальної безпеки ще довго залишатиметься напруженою. Таку думку висловив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у штаб-квартирі організації у Брюсселі, на якій він підбив підсумки роботи Північноатлантичного альянсу за 2022 рік. Коментуючи війну росії проти України, Генсек заявив, що для західних союзників вона стала шоком, але не несподіванкою.

«Воєнне вторгнення рф в Україну стало кульмінацією моделі агресивних дій російського керівництва», — пояснив Єнс Столтенберг. За його словами, після анексії росією Криму 2014 року НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони.

Згідно з річним звітом, після вторгнення країни-члени НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, спрямувавши майже 120 мільярдів доларів на військову, гуманітарну і фінансову допомогу. У документі зазначено, що найбільший донор допомоги — Сполучені Штати, але держави Європи й Канада сукупно надали понад половину загального обсягу допомоги.

Єнс Столтенберг наголосив, що на тлі війни росії проти України багато країн-членів НАТО оголосили про збільшення військових витрат зі свого бюджету. «Тепер ці обіцянки мають перетворитися на реальні гроші, контракти та конкретне обладнання. Тому що витрати на оборону — основа всього, що ми робимо», — зазначив Генсек.

За даними Єнса Столтенберга, із 2014-го витрати на оборону в Європі та Канаді зросли на 350 мільярдів доларів. «Ми рухаємося у правильному напрямку, але не так швидко, як вимагає небезпечний світ, у якому живемо, — сказав він і додав: — Очевидно, що нам потрібно робити більше, і ми повинні робити це швидше». Генсек висловив сподівання, що на саміті НАТО, який має пройти у Вільнюсі в липні, члени Альянсу узгодять нові інвестиції в оборону, згідно з якими на це спрямують щонайменше 2% ВВП.

Нині НАТО перебуває у процесі узгодження нових цілей щодо обсягів виробництва боєприпасів і веде переговори з оборонною промисловістю з приводу цього. Альянс посилює заходи із захисту критичної національної інфраструктури, до яких належать кабелі та трубопроводи, що пролягають під водою. Для цього створено координаційний осередок підводної інфраструктури та спільної оперативної групи НАТО — ЄС.

Окремо Єнс Столтенберг прокоментував візит до москви голови КНР Сі Цзіньпіна: «Бачимо, як Китай і росія дедалі більше зближуються у військовій галузі, — спільні навчання, патрулювання в морі й повітрі, а ще співпраця в економіці й політичній і дипломатичній царинах. Отже, зустріч у москві — частина тенденції, що Китай і росія працюють дедалі тісніше і вибудовують ще міцніше партнерство», — сказав він.

У НАТО, схоже, вирішили більше не брати до уваги позицію Угорщини, яка шість останніх років блокує засідання Комісії Україна — НАТО нібито через порушення прав угорської меншини. Єнс Столтенберг заявив, що має мандат на скликання комісії.

«У зв’язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав Комісії Україна — НАТО протягом певного часу, але незабаром скличу і почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня», — заявив Генсек.