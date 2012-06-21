Кабінет Міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році. Постанову розробило Мінекономіки за участю МОН та інших замовників щодо державного замовлення на підготовку відповідних фахівців з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці. «Ми аналізуємо потреби ринку праці. Саме тому цьогоріч Мінекономіки вперше пропонує надавати перевагу інженерно-технічним та природничим спеціальностям під час формування державного замовлення. На сьогодні такі фахівці затребувані на ринку праці і високооплачувані. Українці мають право безоплатно здобувати актуальну та конкурентну освіту, що відповідає сучасним вимогам. Люди — це головне багатство України, а розвиток людського капіталу є ключовим пріоритетом Міністерства та уряду», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко. Для забезпечення державного замовлення на 2021 рік уряд спрямував 42,5 млрд грн, зокрема:

• на підготовку молодших і фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів — 39,8 млрд грн;

• на підготовку робітничих кадрів — 567,4 млн грн;

• на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) — 2,2 млрд грн.

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців, зокрема:

• 37 466 фахових молодших і молодших бакалаврів;

• 87 739 бакалаврів;

• 59 986 магістрів.

Загалом державне замовлення на підготовку бакалаврів, порівнюючи з 2020 роком, збільшено за такими галузями та спеціальностями, як «Кібербезпека», «Мікро— та наносистемна техніка», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Авіоніка», «Агрономія», «Водні біоресурси та аквакультура». Також у 2021 році державним замовленням передбачено підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, з яких 4319 аспірантів та 428 докторантів, повідомляє Міністерство економіки.