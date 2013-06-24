Останній день саміту лідерів країн G7, який пройшов у замку Елмау в Баварії, був потьмарений страшною звісткою про ракетні удари по Кременчуку. Про це стало відомо лише за кілька годин після того, як до учасників саміту по відеозв’язку звернувся Президент України Володимир Зеленський, який розповів колегам зокрема про ракетні удари росіян по Києву.

Учасники саміту були шоковані атакою на Кременчук. «Ми, лідери G7, урочисто засуджуємо жахливий напад на торговельний центр у Кременчуці. Ми разом з Україною оплакуємо невинних жертв цього жорстокого нападу, — йдеться у заяві лідерів «Групи семи». Вони нагадали кремлю, що напади на невинних цивільних — військовий злочин. — Президента росії путіна і причетних до цього буде притягнуто до відповідальності».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи на саміті, наголосив, що атака на Кременчук продемонструвала «глибину жорстокості та варварства» путіна. Президент Франції Еммануель Макрон назвав напад Кремля мерзенним. А за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, світ жахнувся від чергових виявів підступності путінського режиму.

Нахабна і безпрецедентна жорстокість російської влади лише зміцнила налаштування учасників саміту зробити все можливе, щоб російська агресія захлинулася. Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту.

«У той час, коли світу загрожують розкол і потрясіння, ми, G7, об’єдналися і підкреслюємо нашу рішучість спільно з партнерами захищати загальні права людини та демократичні цінності, багатосторонній порядок, заснований на правилах, і стійкість наших демократичних суспільств», — йдеться в документі.

Лідери «Групи семи» ще раз засудили невиправдану загарбницьку війну росії проти України. «Ми залишатимемося поряд з Україною стільки, скільки це буде потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку в мужньому захисті її суверенітету та територіальної цілісності», — зазначено в комюніке. Лідери найрозвиненіших країн наголосили, що готові брати на себе зобов’язання у галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе та забезпечити її вільне та демократичне майбутнє.

Захід готовий і надалі вживати всіх можливих заходів, щоб ціна війни для росії стала занадто високою. У комюніке наголошено, що російська агресія «різко погіршує енергетичну безпеку та доступ до продовольства у всьому світі». Лідери G7 наголосили на своєму твердому намірі дотримуватися санкційної політики щодо росії «так довго, як це необхідно, діючи узгоджено на кожному етапі, і зменшувати доходи росії, зокрема від продажу золота».

Щодо енергетичної кризи, то в комюніке зазначено, що західні країни «робитимуть негайні кроки, щоб забезпечити постачання енергії та зменшити зростання цін, зокрема шляхом вивчення додаткових заходів, таких, як обмеження цін».

«Ми підтверджуємо наше зобов’язання поступово відмовитися від нашої залежності від російської енергетики без шкоди для наших кліматичних та екологічних цілей», — ідеться в заяві. Країни G7 не відмовляються від боротьби із глобальним потеплінням і готуються запровадити термінові, амбітні та інклюзивні дії, щоб загальмувати глобальне потепління і до 2035 року повністю або переважно перейти на відновлювані джерела енергії і поступово відмовитися від викопного палива.

«Керуючись переконанням, що демократичні цінності роблять нас сильнішими у врегулюванні глобальних викликів, ми співпрацюватимемо із громадянським суспільством та нашими партнерами за межами G7, щоб зміцнити стійкість наших суспільств, заохочувати права людини онлайн та офлайн, боротися з дезінформацією та досягти гендерної рівності», — йдеться в комюніке.

Чимало тем, які порушували на саміті G7, отримають продовження у Мадриді, де сьогодні відкривається саміт країн-членів НАТО. У центрі обговорення партнерів з Альянсу — рішення про збільшення контингенту для стримування росії та допомога Україні.