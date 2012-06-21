Ще донедавна під час згадування про культуру на язиці крутився майже синонім: «залишковий принцип». Від цього визначення ми ще далеко не втекли, але спроби зробити це раз і назавжди відчутні. Є на кого рівнятися. У європейців культура — третя за обсягом індустрія, в ній зайняті мільйони людей, це чинник економічного зростання і, найголовніше, — заможності громадян.

Про це згадувалося на дводенному міжнародному форумі «Креативна Україна», організованому нашим Мінкультури та численними європейськими організаціями, у якому зокрема взяли участь міністри культури країн «Східного партнерства» та ЄС, фахівці культурних і креативних секторів, бізнесмени тощо.

Тож недаремно темою першого модуля обрали «Креативна економіка: креативність, знання і доступ до інформації як двигуни зростання».

Його активним учасником став віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, у віданні якого питання децентралізації. «Україна нині має всі можливості, щоб нарешті поєднати культуру й економіку. Тож треба створити умови для розвитку креативної молоді не тільки в соціальному секторі тощо, а й забезпечити комунікаційну інфраструктуру, де можна здобути знання, постійно розвиватися і розвивати економіку країни, — сказав він. — Є величезний запит від муніципалітетів щодо створення такої інфраструктури, аби давати додаткову освіту і навички працювати креативно та вкладати такі ідеї в економіку, в розвиток усіх видів бізнесу».

Віце-прем’єр зазначив, що, попри бажання багатьох регіонів рухатися в цьому напрямку, в них немає відповідних алгоритмів, які успішно працюють зокрема в європейських країнах. «Ми зацікавлені в залученні такого досвіду, що створить умови для розвитку людського потенціалу і дасть змогу розвивати країну загалом». На жаль, шлях до цього не з легких. Ось і в головного режисера Херсон­ського обласного музично-драматичного театру Олександра Книги опускаються руки, бо «намагаємося робити щось цікаве, нам вдається, але все це робиться наче у замкненому колі, ми роз’єднані, не знаємо, що робиться у сусідів. Що казати: єдина передача про театр на Першому Національному — і ту закрили».

Очевидно, щоб такої проблеми не виникало, міністр культури Євген Нищук вбачає своїм завданням «розвиток і впровадження нових прозорих інструментів культурних і креативних секторів: оновлення законодавчої бази, розвиток конкурентоспроможного культурного середовища, відхід від шаблонного фінансування, розмиття межі між державними і приватними секторами». Він зазначив, що всі конструктивні ідеї, напрацьовані протягом цих двох днів, стануть дорожньою картою перетворень, які впроваджуватиме міністерство, а загалом форум буде щорічним, щоб реагувати на нові виклики перед галуззю. Хоч підкреслив: «Ми не маємо вирішувати, до компетенції якого з міністерств належить питання креативності й креативної економіки, натомість треба всім разом рухатися в один бік, створювати умови для сталого розвитку суспільства, рівного права до культурних послуг».

Ще не так давно і в європейських країнах не надто переймалися цими питаннями, поки не зрозуміли, як зазначив глава Представництва ЄС в Україні Г’ю Мінґареллі: культура — важливий рушійний чинник соціально-економічного розвитку країн. «Нині всі визнають, що культура — це центральний елемент нової економіки, яка пов’язана з креативністю, інновацією і доступом до знань, — сказав він. — Культура — це основа діалогу, мирних стосунків між громадами, особливо в умовах, коли в Україні триває зовнішня агресія».

Особисто вдячна європейцям і за те, що своїм прикладом оголосити наступний рік Роком культурної спадщини спонукали до цього й Україну. На форумі наголошували на важливості збереження цього безцінного багатства людства. Днями Кабінет Міністрів ухвалив відповідний документ, а це дасть змогу передбачити в держбюджеті кошти на оновлення музеїв, заповідників, архітектурних пам’яток навіть місцевого значення.

Насамкінець. Одним із прикладів креативної думки називали столичний Театр на Подолі, де й відбувся форум, навколо будівлі якого донині ламаються списи. Мистецьку цінність такої оболонки творчого закладу покаже майбутнє, а ось про внутрішнє наповнення можу сказати: тут надзвичайно комфортно, все передбачено не тільки для глядача, а й для тих категорій відвідувачів, які заходитимуть сюди на численні заходи й просто помилуватися стародавнім узвозом з оглядового майданчика. Міністр Євген Нищук запевнив: культурне життя тут вируватиме не лише під час вистав. Креативно?