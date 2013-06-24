Україна отримала від Світового банку кредит обсягом 4,8 млрд дол. США. Це стало можливим завдяки гранту США 1,6 млрд дол. та коштам від інших партнерів з розвитку. Фінансування було спрямовано до державного бюджету України через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Кредит 4,8 млрд дол. США буде спрямовано зокрема на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких, як заробітна плата працівників галузей охорони здоров’я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США.

Цього року пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів сягає 6,8 млрд дол.

«Сполучені Штати — один з найбільших донорів фінансової підтримки України. З початку повномасштабної війни на покриття першочергових видатків державного бюджету було надано майже 30 мільярдів доларів США. Я вдячний уряду США за цю істотну допомогу, а також команді Світового банку, яка продовжує тісно співпрацювати з нами для визначення нових механізмів підтримки України та забезпечення нагальних потреб. Прозорість та підзвітність у використанні коштів міжнародних донорів — пріоритети для уряду та наш ключовий актив у побудові надійних партнерських відносин», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity здійснюють моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine — перевірку за узгодженими процедурами для визначення допустимих державних витрат, проведених Україною в межах проєкту PEACE in Ukraine, повідомляє Мінфін.