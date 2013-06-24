За минулий тиждень кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на загальну суму 714 млн грн отримали понад 100 підприємців. Із початку 2023 року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів на 21 млрд грн. Від початку чинності програми (лютий 2020 року) було видано 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 62,6 млрд грн та на антивоєнні цілі — 55,3 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі — 11 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 26,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві (53%), торгівлі та виробництві (24%), промисловій переробці (14%). Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.