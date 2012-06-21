Державна програма «Доступні кредити 5—7—9%» набирає обертів і щодня дає позитивну динаміку підтримки мікро- і малого бізнесу. Так, лише з 12 по 19 червня динаміка програми становила + 69%, або + 593 заявок з пакетом документів на 1,6 мільярда гривень. За програмою працює 16 банків, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Станом на 22 червня, видано 721 кредит на загальну суму 509,4 мільйона гривень: 57% — у галузі сільського господарства; 17% — у торгівлі й виробництві; 6% — промислової переробки. Лідери за сумами укладених договорів — Кіровоградська (8%) та Рівненська (8%) області. Банки отримали 5097 заявок з пакетами документів на суму 6,4 мільярда гривень, повідомляє пресслужба відомства. На рефінансування отримано заявки з пакетами документів кредитів під 0% на суму 2219 мільйонів гривень, серед яких вже видано 35 кредитів на рефінанс під 0% на суму 134 мільйони гривень. Видано два «гарантовані кредити» на загальну суму 2,8 мільйона й два кредити початківцям загалом на 1,7 мільйона.
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