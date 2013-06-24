За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 394пільгові кредити на загальну суму 1,1мільярдагривень, з яких 311кредитів — від банків державного сектору економіки на понад 0,5мільярда.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 16175 кредитів на 60,2мільярда гривень, з яких від банків державного сектору економіки — 12298кредитів на 31,5мільярда.

За період воєнного стану в Україні видано 60317кредитів на237,5мільярда гривень (зокрема банки державного сектору видали 45332кредити на 121,9мільярда гривень), з яких на 9 вересня цього року: 24,6 мільярда гривень — на інвестиційні цілі; 63,7 мільярда гривень — на фінансування оборотного капіталу; 39,62 мільярда гривень — для сільськогосподарських товаровиробників; 20,81 мільярда гривень — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,56 мільярда гривень — на антивоєнні цілі; 17,45 мільярда гривень — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту початку чинності програми підписано 95139кредитних договорів на 327,1мільярда гривень, з них банки державного сектору економіки уклали 65808договорів на 148,5мільярда гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиний учасник якого — уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує всі ключові аспекти діяльності фонду.

За програмою «Доступні кредити 5—7—9%» Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми, повідомляє Міністерство фінансів.