російська федерація проводить інтенсивну мобілізацію представників російського імперського руху. Зокрема, для участі в бойових діях на території України планується відправити ультранаціоналістичний «Імперський легіон».

Про це на брифінгув Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Воєнно-політичне керівництво російської федерації намагається в авральному порядку відновлювати бойові спроможності з'єднань і частин, які зазнали втрат серед особового складу у ході бойових дій на території України. З цією метою путінською пропагандистською машиною активізована діяльність так званого російського імперського руху. Проводиться інтенсивна мобілізація членів цього руху, зокрема, його воєнізованого крила «Імперський легіон» для участі у бойових діях в Україні. Особливий цинізм наративів російської пропаганди полягає в тому, що для реалізації офіційно задекларованих керівництвом рф цілей «спеціальної воєнної операції» та «денацифікації» України залучаються сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію і внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій», - зазначила Маляр.

російський імперський рух — ультранаціоналістична, монархічна воєнізована організація, що сповідує ідеологію переваги білої раси. Вона внесена до списку терористичних організацій в США та Канаді. Базується в Санкт-Петербурзі.

24 лютого росіярозпочала повномасштабне вторгнення в Україну, чим продовжила збройну агресію, що триває з 2014 року. російські війська проводять масовані бомбардування та обстріли українських міст і сіл. Загарбники розв’язали масовий терор проти цивільного населення на тимчасово захоплених територіях.