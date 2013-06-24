У Росії вважають, що американські нафтові компанії можуть повернутися в країну, а крім того, РФ зацікавлена у спільних зі США проєктах в Арктиці.

Про це перед початком переговорів у Саудівській Аравії заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, повідомляє Укрінформ.

За словами Дмитрієва, одного з трьох делегатів, обраних Володимиром Путіним для зустрічі з американцями в Ер-Ріяді, у Москві вважають важливим відновлення економічного співробітництва зі США.

Він зазначив, що великі нафтові компанії зі США у Росії мали «дуже успішний бізнес».

«Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, бо чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія? Нам треба також робити спільні проєкти, зокрема, наприклад, і в Арктиці, і в інших галузях, спільні проєкти дадуть нам змогу бути успішнішими», - заявив представник РФ

За його словами, американські компанії нібито втратили $300 млрд від санкцій проти Росії.

Видання зазначає, що до повномасштабного вторгнення в Україну лише одна велика американська компанія займалася видобутком нафти в Росії: це Exxon Mobil, якій належить 30% у проєкті «Сахалін-1». Після введення санкцій компанія оголосила про вихід, але продати частку так і не змогла: спочатку передбачалося, що це станеться 2023 року, проте Кремль двічі продовжував терміни - востаннє до кінця 2026 року.

Після початку війни про вихід із Росії оголосили також провідні американські нафтосервісні компанії - Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes.

Володимир Путін вимагав, щоб до 2025 року в країні були створені власні технології буріння і розвідки вуглеводнів, але в реальності більше як половина обладнання для розвитку цієї галузі як і раніше, поставляють із «недружніх» країн.

Помічник кремлівського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори «пройшли добре» і були «серйозною розмовою з усіх питань». Коментарів американської делегації наразі не було.