Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяви посадовців Сполучених Штатів та Європейського Союзу про готовність невдовзі запровадити проти Росії чергові обмеження, сказав, що жодні санкції ніколи не зможуть змусити Москву змінити курс щодо України. Це передає Укрінформ.

«Жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію, про яку неодноразово говорив наш президент», – сказав Пєсков в інтерв’ю одному з російських пропагандистів.

Він заявив, що Європа та Україна роблять усе можливе, щоб залучити Сполучені Штати до своєї орбіти, та знову розповів про нібито прагнення Москви до переговорів.

«Ми надаємо перевагу вирішенню конфлікту дипломатичними засобами, але якщо це неможливо, то спеціальна військова операція (так росіяни називають війну проти України – ред.) триватиме», – зазначив речник Кремля.

Як зазначається у публікації, Захід запровадив тисячі різних санкцій проти Росії через війну в Україні 2022 року та анексію Криму 2014-го, намагаючись підірвати економіку рф вартістю 2,2 трлн дол. та зменшити підтримку російського правителя Путіна, який переконаний, що російська економіка добре витримує всі санкційні обмеження.

Президент США Дональд Трамп заявиву неділю, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні та посилити тиск на Москву або її покупців нафти.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що підготовка Європейським Союзом нового санкційного пакету проти Росії тісно координується з адміністрацією США.

Військова економіка Росії, попри численні раунди західних санкцій, у 2023 році зросла на 4,1% та на 4,3% у 2024 році, проте цьогоріч економіка РФ різко сповільнюється під тиском високих процентних ставок та негативних тенденцій, пов’язаних із продовженням війни в Україні.

