Україна протистоїть російській агресії та окупації своїх територій, і наближається день возз’єднання континентальної України з півостровом. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час V Міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 років опору». В один момент керівництво Росії вирішило, що може в сучасному світі чинити, як чинили раніше диктатори, агресори, злодії та вбивці. Хто став заручником цієї агресії? Мільйони людей від українського Криму до українського Донбасу. Що агресор приніс на нашу землю? Страждання, розлучення родин. А наші громадяни сидять у російських в’язницях, бо обстоювали своє право на свободу й вільні погляди.
До анексії Крим був чудовим українським курортом. Натомість став військовою базою, яка загрожує Європі й Чорноморському регіону, нагадує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Володимир Гройсман висловив упевненість, що ціна, яку платитиме агресор за свої варварські дії, має бути надзвичайно високою. І навколо цієї ідеї слід згуртовувати весь цивілізований світ.