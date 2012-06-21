Росія швидкими темпами перетворює окупований Крим на зону відчуження й страху. У ньому живуть не лише ті, хто не підтримував прихід «руской весни». Навіть її щирим прихильникам, які три з половиною роки тому скрізь вивішували триоколори й ходили з ними, мов дурні з писаними торбами, нині живеться переважно непереливки. Путін і надалі «рятує від бандерівців», але чомусь не так, як очікували проросійські активісти 2014 року. Що вже казати про кримських татар і патріотів України, яких окупаційна влада щиро й відверто ненавидить усіма своїм «скрепами».
Безпідставні обшуки й незаконні затримання наших співгромадян, здійснені російською окупаційною владою у Бахчисараї (АР Крим, Україна), стали черговою хвилею переслідувань за національною ознакою та… підсвідомого боягузтва злочинців. Адже їм рано чи пізно доведеться відповідати за скоєні злочини, хоч самі вони про це ще не знають. Точніше, так думають. Поки що.
Тому Міністерство закордонних справ України ретельно фіксує всі випадки порушень як прав людини, так і міжнародних правових норм, об що окупанти нині цинічно витирають свої забруднені агресією чоботи. У Бахчисараї «за результатами обшуків було незаконно затримано 6 осіб, окрім того, щонайменше 9 активістів було затримано лише за те, що прийшли підтримати співвітчизників і перебували біля місць проведення обшуків». Такі дані наводить вітчизняне зовнішньополітичне відомство у черговій заяві з приводу репресій на півострові.
Наступ окупантів на тих, хто чинить спротив окупаційному режиму, зокрема кримськотатарських активістів та українців, вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики, щоб викорінити будь-яке інакодумство і залякати населення Кримського півострова. Окрім того, цілеспрямовані обшуки в будинках мусульман свідчать про переслідування за релігійною ознакою, наголошують українські дипломати.
«Репресії, незаконні затримання, примусові зникнення, викрадення, тортури та інші порушення основоположних прав і свобод людини стали звичною практикою російської окупаційної влади в АР Крим та місті Севастополь, — ідеться в дипломатичному документі. — Росія продовжує зухвало та цинічно порушувати свої міжнародно-правові зобов’язання, резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та 71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у межах позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».
Тож МЗС України вкотре закликає міжнародне співтовариство активно виступити на захист прав і свобод жителів Кримського півострова й змусити Росію припинити злочинну розправу над не згодними з окупацією.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»