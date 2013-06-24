У столиці Румунії відбулася Перша Чорноморська безпекова конференція у межах «Міжнародної кримської платформи», яка зібрала представників понад 50 країн та організацій, повідомляє Укрінформ. Україну на конференції представляли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та міністр оборони Олексій Резніков.

На заході експерти з України, Румунії та інших країн-учасниць «Кримської платформи» обговорили багатовимірний вплив повномасштабної війни росії проти України на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні й світі та можливі відповіді на виклики і загрози.

Головними на конференції стали дискусії «Здобуті уроки: повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, його багатовимірний вплив і уроки для демократичного світу», «План на сьогодні: негайна відповідь на поточні загрози та виклики в Чорноморському регіоні» та «Майбутня конфігурація: яке майбутнє регіональної безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів? На шляху до євроатлантичної стратегії для стабільного, безпечного та процвітаючого регіону». Участь у них взяли міністри закордонних справ та оборони, держсекретарі й інші високопосадовці із країн-учасниць «Кримської платформи», а також керівництво міжнародних організацій — НАТО, Ради Європи, ГУАМ та ОБСЄ.

На полях Чорноморської безпекової конференції пройшла тристороння зустріч у форматі трикутника Україна — Румунія — Молдова. За підсумками конференції Україна, Молдова та Румунія підписали першу спільну декларацію про співпрацю, повідомляє пресслужба МЗС. Цей документ охоплює питання співпраці в економічних питаннях, інфраструктури, оборони, культури, безпеки, а також процесу інтеграції до Європейського Союзу України та Республіки Молдова.

Україна, Румунія та Молдова й надалі співпрацюватимуть задля підтримки прав держав вільно обирати свою зовнішню політику та союзи, здійснювати своє право на самооборону, зміцнювати стійкість і стабільність, безпеку і процвітання в регіоні.

Оскільки, крім збройного нападу на Україну, росія застосовує проти неї та інших держав різноманітні гібридні тактики, спрямовані на подальше залякування, Київ, Бухарест і Кишинів мають намір тісніше співпрацювати для протидії російській пропаганді. У декларації ще раз наголошено на повазі до принципу суверенітету, територіальної цілісності та незалежності Молдови й України.

Румунія та Молдова підтвердили свою готовність підтримати ініціативу України щодо всеосяжного, справедливого і сталого миру, а також висловили підтримку формули миру Президента Володимира Зеленського.