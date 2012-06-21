Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Хто мандрував лісами під Смілоюна Черкащині, можливо, зустрічав доглянуті криниці. Гарячої літньої пори напитися з них особливо приємно. Та й не тільки приємно. Після кількох ковтків смачної води, почуваєш себе, ніби знову народився.
Приміром, в урочищі Кривоносове пригощає подорожніх прохолодною водою дбайливо облаштована криниця під назвою «Кривоносова». Кажуть, іще в 30-х роках минулого століття була неподалік контора старого лісництва. Тут жив і лісник на прізвище Диччин. Саме він і викопав криничку, з якої й сьогодні вдячні люди насолоджуються цілющою водою.
Ще одну криницю можна знайти по дорозі на Буду. Назвали криницю за ім’ям колишнього лісника Костенка, який працював у лісництві у довоєнні роки. Він власноруч викопав її, аби служила людям довгі роки. Сьогодні їй уже близько ста.
Працівники ДП «Смілянський лісгосп» реставрують кринички, підтримують їх, аби ще довго дарували людям цілющу воду. Її смак, як зауважують усі, хто скуштував, і справді незабутній.