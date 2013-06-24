Про це повідомив голова Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій на конференції про потреби відбудови.

«За попередніми оцінками, сьогодні Україна має 100 млн метрів кубічних відходів руйнації, які нам потрібно буде переробити, аби уникнути звалищ на околицях населених пунктів», - розповів Салій.

За його словами, спілка активно займається пошуком донорів та грантів, аби розпочати відповідні роботи. На цьому етапі спеціалісти поставили перед собою завдання знайти фінансування для проведення наукових досліджень щодо вироблення спеціальних рецептур для подальшої переробки.

«Нам важливо зрозуміти, що робити з уламками бетону, пвх (полівініхлориду - ред.), віконного скла. Ще одним важливим заходом є розробити алгоритм переробки шиферу, адже в ЄС висловлюють занепокоєння щодо можливого забруднення довкілля цим елементом. Тобто задач для спілок та наукової спільноти безліч, власне це і є наш пріоритет», - повідомив голова Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів.

За словами експертів, мова йде про фінансування у розмірі 200 тисяч доларів. Для того, аби науково-дослідні інститути мали змогу підібрати зразки, створили спеціальні форми, розібрати усі компоненти за цільовим призначенням, виявити ті матеріали, які не можуть бути використані повторно, а потребують негайної утилізації.

«Це питання потребує негайної залученості держави, адже Європа не мала руйнацій подібних до сучасних аж з 1945 року. А якщо говорити про дослідження тих часів, то вони не є актуальними, адже не враховують радянських конструкцій», - додав Салій.

Серед проблем, які можуть виникнути під час відбудови, також називають невідповідність деяких вироблених в Україні будматеріалів європейським стандартам, а також нездорову конкуренцію, спричинену імпортом з сусідніх держав.

Як повідомлялося, обсяги руйнування інфраструктури в Україні внаслідок російського вторгнення перевищують 100 млрд дол. США. Найбільша частка руйнувань – це житлові будинки. Крім того, пошкоджено майже півтори тисячі медичних закладів та близько двохсот зруйновано. Пошкоджено близько 3,5 тис. освітніх закладів і 365 зруйновано. Частину зі зруйнованих та пошкоджених закладів та будинків уже відновили. Однак руйнування – це тонни будівельного сміття. Його, як показує світовий досвід, можна використовувати повторно.

Джерело: Укрінформ