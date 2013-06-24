Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» надає 1,8 мільйона доларів на підтримку працевлаштування українців. Ініціативу спрямовано на підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів згідно з потребами ринку. Про це повідомляє «Урядовий портал». Проєкт покликаний допомогти молоді, ветеранам, людям з інвалідністю і внутрішньо переміщеним особам реалізувати потенціал на ринку праці, надаючи їм потрібні навички для затребуваних професій у найбільш динамічних галузях економіки. Крім того, ініціатива підтримує жінок у здобутті навичок у професіях, де статистично переважали чоловіки, зміцнює співпрацю між приватним сектором і навчальними закладами професійно-технічної освіти, а також стимулює бізнес створювати робочі місця та готувати фахівців для перспективних галузей економіки.

Проєкт зосереджений на підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців у критично важливих для відновлення України галузях, таких, як будівництво й логістика.

Програма складається з восьми компонентів, кожен з яких має бюджет 230 тисяч доларів, і триватиме з листопада 2024-го до 30 червня 2025 року: розбудова HR-спільноти для розвитку українського бізнесу та ринку праці; підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з подальшим працевлаштуванням; залучення приватного сектору до підвищення кваліфікації фахівців шляхом розвитку корпоративної соціальної відповідальності; розширення можливостей працевлаштування для ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок і молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес; підтримка будівельних і логістичних компаній у працевлаштуванні жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів і внутрішніх переселенців; підтримка та реінтеграція ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок і молоді на ринку праці; співпраця між професійно-технічними закладами та приватним сектором для підвищення кваліфікації й перепідготовки фахівців; ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів. Компанії та організації можуть подавати заявки на участь в одному або кількох компонентах ініціативи.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій