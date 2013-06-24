У навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ впроваджують програму підготовки інструкторів для ефективного застосування бойової системи DELTA. Цей навчальний курс розробили Центр інновацій Міністерства оборони та Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Головна мета підготовки — надати військовослужбовцям необхідні знання про DELTA, щоб упроваджувати її в бойових підрозділах та використовувати ефективніше.

Програма триватиме шість днів, міститиме сім модулів та складатиметься з таких напрямів: опанування системи DELTA на практиці від базових функцій до розширених можливостей для застосування в реальних бойових сценаріях; методика викладання — підготовка інструкторів для передавання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA; поглиблення здобутих знань та обмін досвідом — використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.

«В умовах війни та постійної технологічної еволюції здатність швидко адаптуватися та ефективно використовувати сучасні бойові системи критично важлива. Але такі системи не працюватимуть самі собою, для цього потрібні люди. Тому програма підготовки інструкторів DELTA — це інвестиція в інтелектуальний потенціал наших військ та значний крок до технологічної переваги на полі бою», — заявила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Упровадження програми підготовки інструкторів DELTA — частина стратегічного курсу ЗСУ на модернізацію та підвищення ефективності військ у сучасних умовах ведення бойових дій. Наступний етап — масштабне впровадження програми у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України, повідомляє Міноборони.