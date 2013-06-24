Кабінет Міністрів затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2024 року. Його розроблено за координації Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням всіх відповідальних органів влади.

«Рішення уряду — ще один крок до системного наближення нашої держави до європейських стандартів. Наш курс на членство в ЄС та послідовність у реформах залишаються незмінними, незважаючи на виклики повномасштабної війни, і план заходів — запорука збереження високої динаміки нашого євроінтеграційного процесу. Цей документ допоможе структурувати наші пріоритетні завдання в усіх сферах, де маємо гармонізувати національне законодавство із правом ЄС. Це внесок у добробут, забезпечення верховенства права та стабільний розвиток України як повноправного члена європейської спільноти», — наголосила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина. План містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії, що були представлені у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2024 року, а також на продовження виконання рекомендацій комісії 2023-го, які не було виконано в повному обсязі. Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними розділами в межах шести кластерів та сферами: економічні критерії, функціонування демократичних інституцій і реформа державного управління. Кожен захід закріплено за конкретною рекомендацією та передбачає строки і відповідальних за їх виконання. Прогрес України щодо виконання рекомендацій, визначених у межах Пакета розширення, слугує індикатором готовності нашої держави до інтеграції в Європейський Союз.

30 жовтня 2024 року Європейська комісія оприлюднила Звіт про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, в якому викладено рекомендації щодо ключових кроків та реформ, які необхідно здійснити Україні в межах інтеграції до ЄС. Це вже другий Звіт про прогрес України в межах Пакета розширення після набуття нашою державою статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.