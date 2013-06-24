У вівторок віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина виступила на спеціальному засіданні Ради із загальних справ Європейського Союзу на запрошення бельгійського головування. Зустріч відбулася на тлі 20-ї річниці історичного розширення ЄС, коли до Євросоюзу приєдналися десять нових держав-членів (2004 рік). Участь у засіданні взяли міністри з питань ЄС країн-членів та десять високопосадовців країн, які прагнуть інтегруватися в ЄС, а саме: України, Туреччини, Північної Македонії, Чорногорії, Албанії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Грузії та Косова. У фокусі обговорення були уроки попередніх хвиль розширення, важливість досягнення та дотримання критеріїв верховенства права країнами-кандидатами, а також членами Європейського Союзу.

Виступаючи перед початком засідання, міністр закордонних справ головуючої в Євросоюзі Бельгії Аджа Лябіб підкреслила, що запрошення на засідання всіх країн з перспективою членства — потужний сигнал.

«Уперше ми збираємося на засідання ради не лише із 27 країнами-членами, а й з усіма партнерами, які мають європейську перспективу. І це дуже потужний сигнал, який ми надсилаємо їм сьогодні, про те, що вони вже є частиною сім’ї», — підкреслила глава МЗС Бельгії.

Аджа Лябіб під час пресконференції наголосила, що війна в Україні надала нового імпульсу дискусіям про розширення.

«У Гранадській декларації, підписаній торік у жовтні, Європейська рада чітко заявила, що розширення — геостратегічна інвестиція в мир, безпеку, стабільність і процвітання. Але Гранадська декларація також чітко встановлює маркери, до яких повинні підготуватися і майбутні країни-члени, і сам ЄС. Як підготуватися? Ідеться про реформи для майбутніх членів і для самого ЄС», — додала вона.

Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина висловила вдячність країнам-членам ЄС і кандидатам за солідарність та підтримку, яку вони продовжують надавати Україні на тлі повномасштабної війни росії, що триває. Вона також відзначила визнання європейськими колегами прогресу України в її трансформаціях на євроінтеграційному шляху.

«Запит на справедливість та верховенство права — це передусім вимога українського народу, вимога Революції Гідності, яка прокладає шлях європейського руху України останні десять років. Із початком повномасштабної війни та рішенням про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС ми ще більше активізували та мобілізували наші зусилля, і зараз можу з упевненістю констатувати, що ключові інституції сформовано, необхідні реформи запущено, ми забезпечили перезапуск усієї судової системи, побудували антикорупційні органи; тепер наполегливо працюємо над зміцненням створених інструментів. Паралельно фокусується на демонополізації, створенні належного підґрунтя для конкуренції через гармонізацію українського законодавства із правом ЄС», — зазначила віцепрем’єр-міністр.

Урядовиця також підкреслила важливість збереження високої динаміки переговорного процесу й очікує на рішення про проведення першої міжурядової конференції та ухвалення переговорної рамки, запропонованої Європейською комісією, під час бельгійського головування в ЄС у червні цього року.

«Ми вже почали працювати над підготовкою до наступних кроків переговорного процесу, картами щодо верховенства права та реформи державного управління. Для нас це лише початок. Але ми в дуже хорошій формі, підготовлені інституційно та налаштовані зберегти динаміку», — наголосила Ольга Стефанішина.

Наостанок вона подякувала за надану державами-членами експертну підтримку, обмін досвідом для допомоги Україні на шляху до членства.

На полях спеціальної зустрічі міністрів з питань ЄС Ольга Стефанішина зустрілася з міністром закордонних справ Бельгії Аджею Лябіб. Вони зокрема обговорили перебіг скринінгу — пояснювальних сесій щодо європейського законодавства у межах переговорного процесу. Ольга Стефанішина відзначила особливий формат засідання, що об’єднав за одним столом країни-члени та країни розширення для обговорення викликів євроінтеграції, зокрема реформ щодо верховенства права.

«Це важливий та корисний досвід. Дякую за цю унікальну ініціативу, за це відчуття належності до єдиної європейської родини», — наголосила Ольга Стефанішина.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра