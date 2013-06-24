2025 року в межах ініціативи «Зброя Перемоги» Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн. Про це заявив під час онлайн-зустрічі із представниками Федерації роботодавців України Defence директор департаменту політики закупівель Гліб Канєвський. Головною темою обговорення стали пріоритети закупівельної політики МОУ на 2025 рік, а ключову увагу було приділено програмі «Зброя Перемоги» — механізму довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Гліб Канєвський докладно розповів про вимоги до українських зброярів, які прагнуть увійти до переліку «Зброя Перемоги» та укласти довгострокові контракти. Серед ключових критеріїв — обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менш ніж 50 відсотків тощо.

«Програма «Зброя Перемоги» дає нам змогу будувати довгострокові партнерства з українськими виробниками. Це не лише стабільність постачання для ЗСУ, а й розвиток оборонної промисловості, створення нових робочих місць та посилення економіки в умовах війни. Наше завдання — забезпечити передбачуваність і сталість цього процесу», — наголосив Гліб Канєвський.

Учасники зустрічі також обговорили пріоритетні напрями закупівель на 2025 рік, удосконалення нормативної бази та можливості розширення механізмів довгострокового контрактування.

Міністерство оборони продовжує зустрічі з виробниками ОВТ, боєприпасів і БпЛА. Зокрема, нещодавноМіноборони представило плани закупівель БпЛА на 2025 рік спілки «Технологічні сили України». Відповідна презентація відбулася під час зустрічі із представниками цього об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони, повідомляє Міноборони.