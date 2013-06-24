Літні канікули — період, коли діти й підлітки мають більше вільного часу, свободи та часто перебувають надворі без нагляду дорослих. А ще вибирають для дозвілля місця, де можуть чаїтися різноманітні небезпеки: водойми, ліси, залізницю, покинуті будівлі. Крім того, в Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки. Щоб навчити дітей оминати загрози та уникати ризикованої поведінки, ЮНІСЕФ, ДСНС та Укрзалізниця розробили інтерактивну гру-ходилку про безпеку «Кроки (не) в усі боки». Пограти й вивчити правила можна на залізничному вокзалі столиці.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Кроки (не) в усі боки» є частиною інформаційної кампанії з поширення правил безпечної поведінки серед дітей і підлітків «Літні пригоди без шкоди». За прикладом настільних ігор команда розробила «напідложну» — з клітинками, ходами та яскравими персонажами, які супроводжують дитину впродовж усієї гри. Покрутивши барабан та пересуваючись ігровим полем, що розміщене на підлозі вокзалу, підліток оминає різноманітні загрози, а також отримує вказівки, як треба і як не треба вчиняти.

Офіційне відкриття локації відбулося в п’ятницю 21 червня. До запуску гри долучилися Джин Чой, керівниця секції захисту прав дітей Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Олександр Чекригін, директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту, Сергій Олійник, виконуючий обовʼязки директора філії «Вокзальна компанія». Високі гості разом із підлітками випробували нову гру та повторили правила безпеки.

«Діти зростають і розвиваються експериментуючи з новими заняттями та досвідом, що іноді ризиковано для їхнього життя та здоров'я, — сказала Джин Чой, керівниця секції захисту прав дітей ЮНІСЕФ в Україні. — Підлітки часто проводять час у потенційно небезпечних місцях, таких як залізниця, водойми, ліси або покинуті будівлі. Гра “Кроки (не) в усі боки" в межах кампанії “Літні пригоди без шкоди" має на меті переконати дітей і підлітків, що ризикована поведінка є небезпечною та навчити їх поводитися в безпечний спосіб під час відпочинку на канікулах».

Гра охоплює чотири важливі теми: безпечну поведінку на воді, правильне поводження з вогнем і на залізниці та правила мінної безпеки.

«Щороку в Україні виникають тисячі надзвичайних подій, унаслідок яких гинуть і травмуються діти. Лише за п’ять місяців цього року вогонь забрав життя 17 дітей. На воді від початку року загинули 40 маленьких українців. А з моменту вторгнення рф в Україну від дії вибухонебезпечних предметів отримали травми, несумісні з життям, 15 дітей. Наше завдання — запобігти цим трагічним випадкам і докласти всіх зусиль, щоб якомога більше дітей почувалися в безпеці. Саме тому спільно з партнерами ми постійно впроваджуємо нові нестандартні підходи в комунікації з новим поколінням. Одним із них є гра “Кроки до (не) в усі боки”, яка в цікавій інтерактивній формі допомагатиме підліткам вивчити алгоритми дій на випадок надзвичайних подій», — зазначив тимчасово виконуючий обов’язки Голови ДСНС України Андрій Даник.

Статистика травмувань на об’єктах залізничної інфраструктури є не менш тривожною. З початку 2024 року травмовано 10 дітей віком до 16 років, з них 4 — смертельно. «Діти — це наші улюблені пасажири. Нині вони подорожують на літній відпочинок, знімають класний контент усередині вагонів, розважаються у дитячих зонах на вокзалах. Але, на жаль, інколи вони забувають про елементарні правила поведінки на залізниці та влаштовують перегони з поїздами. Цим проєктом ми хочемо нагадати нашим юним пасажирам, що поїзд безпечний зсередини, а залізниця — це не місце для дозвілля», — зазначила директорка зі стратегічних комунікацій АТ «Укрзалізниця» Сабіна Абляєва.

Щоб гра була ще більш інтерактивною, розробники створили диджитал-доповнення до неї. Учасники мають змогу отримувати завдання та дізнаватися про кількість ходів через смартфон, водночас фізично пересуваючись нанесеним на підлогу полем. Для початку гри достатньо відсканувати QR-код, розміщений на старті.

До офіційного відкриття гри долучилися також юні рятувальники та юні залізничники. Вони перевіряли готовність дітей, підлітків та їхніх батьків до літніх пригод без шкоди, ставлячи молоді на вокзалі прості запитання про безпеку влітку, та нагадували їм правила безпечної поведінки. На завершення молодь закликала зіграти у гру, щоб закріпити вивчене.

У день запуску гри однією з ключових активностей стало розміщення мобільного класу безпеки біля Південного вокзалу, де представники ДСНС та Укрзалізниці провели інтерактивну лекцію про правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. До заняття могли долучитися всі охочі.

У безпекову гру “Кроки (не) в усі боки» можна зіграти на локації наземного переходу між Центральним та Південним вокзалами до 31 серпня 2024 року. Це чудова можливість провести час в очікуванні потяга весело та з користю.

Переглянути всі матеріали кампанії можна на її сторінціта на офіційному сайті ДСНС України. Більше корисних матеріалів для розвитку та гри — на «Спільнотеці»: https://spilnoteka.org/.

Безпекова гра «Кроки (не) в усі боки» підготовлена експертами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Укрзалізниці спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в межах інформаційної кампанії «Літні пригоди без шкоди».