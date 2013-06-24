Уряд схвалив пакет законопроектів* щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета законопроектів – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA ( Single Euro Payments Area).

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами – учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Після прийняття Верховною Радою і подальшого підписання угоди – фінансові кордони з ЄС будуть стерті.

Вступ до SEPA – це не тільки сучасні технічні можливості, це декларація про відданість європейським фінансовим стандартам.