Мета заходу — продемонструвати, як у горнилі війни переосмислюється і зароджується нова українська культура і креативні індустрії та який внесок ці галузі роблять у боротьбу України проти агресії російської федерації.

«На третій рік ворожого вторгнення наша культура розвивається. У містах, де постійно лунають сирени, водночас заповнені театри. І, мабуть, ніколи ще не було такої потужної Шевченківської премії, як цьогорічна. Частина її лауреатів нині в окопах. Одне з гасел нашої Всеукраїнської програми ментального здоров’я — «Перетворити біль на силу». Це саме те, що робить наша сучасна культура», — зазначилаперша леді України Олена Зеленська, звертаючись до учасників форуму.

Вона акцентувала на важливих кроках у галузі культури, які сприяють просуванню українського голосу та позиції у світі. Дружина Президента наголосила на важливості деколонізації імен і спадку, які сторіччями привласнювала імперія. Вона зауважила, що кожен підпис під полотном Малевича стосовно того, що це був український художник, — не просто відновлення історичної справедливості. Це ще один потужний голос України у світі. Нашу країну було обрано членом комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а історичний центр Одесидодано до переліку пам’яток світової спадщини, серед яких Софія Київська, Києво-Печерська лавра та історичний центр Львова, розповіла перша леді.

«Торік повернулося на батьківщину скіфське золото. Україна має офіційне представлення на світових мистецьких майданчиках — Венеційській бієнале та Венеційському кінофестивалі, Берлінале, а також першій Мальтійській бієнале. І долучилася до участі в дев’яти книжкових ярмарках світового рівня — у Варшаві, Лондоні, Франкфурті, Латинській Америці.Зачас опору Український інститут книги підтримав видання понад 130 найменувань нових книжок. Пишаюся тим, що вони будуть доступні у всьому світі — на українських книжкових поличках, які ми відкрили у 190 бібліо—теках 46 країн та бібліотеці ЮНЕСКО», — зауважила дружина Президента.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєвзазначив, що основне завдання держави — підтримка культури в тісній співпраці з культурним середовищем.

«Ми переосмислили значення культури. До неї не можна ставитися за залишковим принципом. Культура та креативні індустрії — важливий чинник формування економіки під час війни та визначальний в обстоюванні позицій України у світі. Культуру створюють люди, і ми маємо зберегти їх у професії. Держава має сприяти народженню, розвитку та поширенню культурних процесів у суспільстві», — сказав під час відкриття форуму Ростислав Карандєєв.

А Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоцьпідкреслила, що світова спільнота, зокрема Канада, підтримує українські культурні проєкти.

«росіяни намагаються вкрасти та притлумити українську ідентичність, але вони не досягнуть успіху, тому що Україна має безсумнівне багатство культурних талантів і спадку», — сказала вона.

Протягом дня паралельно на двох сценах креативні підприємці, міжнародні експерти в галузях культури та економіки, представники органів державної влади і громадянського суспільства обговорювали розроблення оптимальних шляхів формування креативної економіки в Україні. Учасники визначили подальшу комунікаційну стратегію української культурної дипломатії на нинішньому етапі війни та конкретні кроки щодо участі в інформаційному й дипломатичному протистоянні культурної і креативної спільноти.

Міжнародний форум «Креативна Україна» — найбільша у Східній Європі платформа для обговорення державної політики в галузі культури та креативних індустрій. Щороку захід збирає кількадесят спікерів понад десяти країн. Політики, креативні підприємці, міжнародні експерти в галузі культури й економіки, представники органів державної влади та громадянського суспільства долучаються до розроблення оптимальних шляхів формування креативної економіки в Україні. Форум проходить з 2017 року.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики