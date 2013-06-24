У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський і Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

У межах військової підтримки документом передбачено, що подальша допомога від Латвії визначатиметься потребами, які висловлюватиме Україна, і забезпечуватиметься з урахуванням оцінки можливостей і потенціалу країни, а також сумісності з військовою підтримкою, наданою Україні дотепер.

Латвія поставила собі за мету на 2024­й, 2025­й і 2026 роки надавати Україні необхідну військову підтримку обсягом 0,25% валового внутрішнього продукту щорічно, зокрема військову підготовку і постачання техніки та озброєнь у наземній, повітряній, морській і кіберелектромагнітній сферах. 2024 року Латвія надасть Україні приблизно 112 мільйонів євро військової підтримки і надалі підтримуватиме Україну, зберігаючи нинішній динамічний рівень, стільки часу, скільки буде потрібно.

Латвія продовжить свою участь у Контактній групі з питань оборони України для надання військової підтримки Україні в координації із членами Альянсу, зокрема потенційної майбутньої допомоги у вигляді боєприпасів. Латвія разом з Великою Британією очолила коаліцію безпілотників для України для надання Україні мільйона безпілотників до кінця 2024 року і надалі. Вона також продовжуватиме робити внесок в очолювану Естонією коаліцію з інформаційних технологій і очолювану Литвою коаліцію з розмінування, надаючи обладнання і проводячи тренінги в межах UDCG.

В угоді також чітко закріплено підтримку від Латвії майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Документ чинний протягом десяти років і передбачає можливість продовження його чинності за взаємною згодою сторін.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави, повідомляє Офіс Президента.