Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів учора зустріч із Прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею. Сторони обговорили розширення співпраці в усьому, що стосується посилення українських військових на полі бою. Зокрема, йшлося про співпрацю між оборонними компаніями.

«Дякую латвійському уряду та народові за конкретні й послідовні кроки щодо посилення позицій України в боротьбі з агресором. Зокрема, за ініціативу «Коаліція БпЛА для України» та постачання безпілотників для українських воїнів», — зазначив Денис Шмигаль.

Евіка Сіліня під час зустрічі оголосила про черговий пакет військової підтримки, в який увійдуть бронетранспортери.

Український Прем’єр наголосив, що Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора, вона наш надійний союзник в інтеграції з ЄС і НАТО, допомагає нашій державі не лише в оборонній, а й соціальній та енергетичній царинах: надає енергетичне обладнання і планує передати Україні сонячні панелі для лікарень. Він також подякував Прем’єр-міністрові Латвії за зацікавленість та підтримку у проєктах відбудови нашої країни, зокрема Чернігівської області, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.