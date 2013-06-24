Напередодні ХІ засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, яке відбудеться в Ризі 26 березня, Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов зустрівся із Прем’єр-міністром Латвійської Республіки Евікою Сілінею.

Олег Немчінов подякував латвійському урядові та народу за важливі послідовні кроки щодо посилення позицій України в боротьбі з російським агресором, допомогу, яку Латвія надає нашій країні з перших днів повномасштабної війни і яка є однією з найбільших серед партнерів України за відсотком ВВП на душу населення. Окремо Міністр Кабінету Міністрів висловив вдячність Латвії за підтримку членства України в ЄС та НАТО, наголосив, що Латвія — наш надійний давній союзник у просуванні українських інтересів на міжнародному рівні.

Олег Немчінов висловив співчуття латвійському народові з нагоди 76-х роковин березневої депортації 1949 року, яку організувала окупаційна радянська влада проти латишів, литовців та естонців. Її жертвами стали 42 125 латишів. Він наголосив, що Україна та Латвія, на жаль, мають спільну болісну історію, яку потрібно доносити до всього світу в контексті розуміння російської агресії.

Під час зустрічі сторони обговорили питання реабілітації українських військових в Латвії. Міністр подякував за те, що Латвія вже прийняла на лікування та реабілітацію понад 500 українських військових, і відзначив важливість продовження відповідних програм.

Сторони підкреслили важливість військово-технічної спів­праці та функціонування Між­урядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва для обговорення питань двосторонньої співпраці, що становлять взаємний інтерес, їхньої практичної реалізації.

Також Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зустрівся з директором Державної канцелярії Латвійської Республіки Райвісом Кронбергсом. Сторони обговорили спів­працю між урядовими секретаріатами та обмін досвідом в державному та публічному управлінні, зокрема кризовому менеджменті.

Український міністр подякував за підтримку від латвійських експертів реформи державного управління в нашій країні, а також висловив надію на поглиблення співпраці між Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Державною канцелярією Латвійської Республіки. Сторони домовилися про обмін досвідом у контексті необхідних умов для членства України в ЄС, а також щодо реагування на кризові ситуаці, та електронному урядуванні, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.