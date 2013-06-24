Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Глава держави подякував латвійській стороні за велику політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового пакета військової допомоги Україні.

Сторони предметно обговорили тематику європейської інтеграції: було наголошено на важливості підтримки Латвією питання ухвалення рішення про початок до кінця цього року переговорів про вступ України до ЄС. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі.

Володимир Зеленський відзначив активну позицію Латвії у створенні міжнародно-правових механізмів для притягнення росії до відповідальності за злочин агресії проти України, покарання всіх винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, а також повноцінного механізму компенсації збитків, завданих рф нашій державі, повідомляє Офіс Президента.

Україна та Латвія працюють над подальшим розвитком і зміцненням торговельно-економічних відносин. Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Кріш’яніса Каріньша сторони домовилися про продовження роботи Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Дев’яте засідання комісії відбудеться найближчим часом.

Як зауважив Денис Шмигаль на спільному брифінгу за підсумками зустрічі, Україна зацікавлена в межах комісії й на високому політичному рівні реалізовувати проєкт розвитку логістичних шляхів.

Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Денис Шмигаль подякував уряду Латвії за рішення брати участь у проєктах з відновлення інфраструктури Чернігівської області та відзначив допомогу енергетичним обладнанням, яку надавала Латвія в найскладніші часи осінньо-зимового періоду цього року.

Глава українського уряду повідомив, що Україна вже отримала від Латвії військової допомоги на суму понад 300 мільйонів євро. Він висловив вдячність за затвердження нового пакета допомоги, завдяки якому ця сума сягне 370 мільйонів євро, або більш ніж 1% ВВП Латвії.

Прем’єр-міністр Латвії підкреслив, що процедура вступу України в ЄС має розпочатися цього року. За його словами, лише членство України в Європейському Союзі та НАТО стане запорукою тривкого миру й безпеки в усій Європі. Кріш’яніс Каріньш запевнив, що уряд і народ Латвії й надалі всебічно підтримуватимуть Україну.

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