МЗС Латвії з 26 червня призупиняє прийом документів на візи всіх типів у громадян РФ через те, що внутрішня політична ситуація в Росії є непрогнозованою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт відомства.

Уточнюється, що документи на візу, подані до 25 червня, розглянуть у попередньому порядку. У разі виникнення додаткових питань МЗС закликає звертатися до посольств та консульств Латвіїза кордоном.

Як повідомлялося, напередодні, під час військового заколоту ПВК "Вагнер" глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Латвія не видаватиме гуманітарні чи будь-які інші візигромадянам РФ. МЗС країни пояснило, що мається на увазі, що не з'явиться нових візових опцій щодо тих росіян, які тікають від нинішньої ситуації в Росії, і всі обмеження залишаються без змін.