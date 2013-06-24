У Києві 26 квітня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Латвії Байби Браже. Очільник українського уряду привітав пані міністра із призначенням на посаду й зазначив, що її перший закордонний візит в Україну цінний для нас.

Сторони зосередили увагу на ключових темах: продовження підтримки, зокрема військової, інтеграція нашої держави в ЄС і НАТО, посилення санкцій та конфіскація російських активів.

«Латвія в координації з Україною продовжить посилено працювати з партнерами щодо цих важливих тем», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Латвії за перший прецедент щодо конфіскації російських активів — націоналізацію будинку москви в Ризі, а також підтримку формули миру Президента України. Урядовці обговорили питання інфраструктури й логістики, зокрема проєкт Rail Baltica. Денис Шмигаль висловив щиру вдячність латвійському уряду та народу за високий рівень підтримки від початку повномасштабного вторгнення.

Зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже провела й віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

«З радістю дізналася про ваше призначення, вдячна за тісну співпрацю, яку ми мали, коли ви обіймали посаду помічника Генерального секретаря НАТО», — Ольга Стефанішина зазначила, що рада продовжити тісну співпрацю вже в новому статусі.

Урядовиці обговорили пріоритети реформ в Україні, переговорний процес щодо вступу в ЄС, питання євроатлантичної інтеграції держави.

«На порядку денному — ухвалення переговорної рамки, яку запропонувала Європейська комісія, в червні цього року. Усю внутрішню роботу, необхідну для фактичного початку переговорів, Україна виконала. Тепер рішення за державами-членами ЄС. Тому ми зосереджуємо всі зусилля на роботі із країнами-членами, і в цьому контексті як ніколи розраховуємо на підтримку Латвії», — зазначила віцепрем’єр-міністр України. Вона поінформувала латвійську колегу про поточну роботу українських відомств, які беруть активну участь у пояснювальних сесіях в межах офіційного скринінгу Європейської комісії.

Байба Браже зауважила, що її країна цілковито підтримує рух України до ЄС і допомагатиме на цьому шляху.

У контексті євроатлантичного курсу України сторони обговорили підготовку до майбутнього Саміту лідерів НАТО, який відбудеться в липні.

«Україна перебуває в дуже хорошій формі після Вільнюського саміту НАТО. Ми повністю інтегровані в поточну роботу штаб-квартири Альянсу, маємо добре структуровану карту реформ, чітко систематизовану дорожню карту оперативної сумісності, повноцінно функціонуючу Раду Україна — НАТО. Це довела нещодавня зустріч на рівні міністрів оборони на запит Президента України, яка показала себе надзвичайно ефективною», — зауважила Ольга Стефанішина.

З її слів, питання запрошення України до Альянсу залишається актуальним і бажаним для країни. «Воно буде на столі стільки часу, скільки необхідно, доки таке рішення не буде ухвалено», — зазначила вона.

Міністр закордонних справ Латвії відзначила ефективність інструменту Рада Україна — НАТО і запевнила в підтримці її державою інтеграції України в Альянс.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Служба віцепрем’єр-міністра