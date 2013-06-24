Президент України Володимир Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією Саейми Латвії на чолі зі Спікером Дайгою Мієрінею. Президент подякував Латвії за політичну, гуманітарну та військову підтримку України й відзначив надання 0,25 % ВВП країни щороку на оборонні потреби нашої держави.

«Дякуємо за постійну підтримку України латвійською стороною, передусім наших воїнів із початку війни, наших людей, які сьогодні поза межами нашої держави, а також українців, які в Україні завдяки і вашій гуманітарній допомозі», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо він відзначив гуманітарні проєкти, внесок у відновлення України та підтримку «Кримської платформи» й проведення третього парламентського саміту цієї ініціативи в Ризі торік.

«Для нас дуже важливо нагадувати всьому світові, що Крим є частиною нашої суверенної держави, що Крим — український півострів, і ми продовжуватимемо це», — зазначив Президент.

Ключові теми зустрічі — посилення підтримки України для зміцнення позицій на полі бою, інші спільні з партнерами кроки для досягнення справедливого миру в усій Європі та напрацювання гарантій безпеки.

Володимир Зеленський і Дайга Мієріня приділили окрему увагу посиленню санкцій проти росії, зокрема російського тіньового флоту, енергетичного та банківського секторів. Під час зустрічі також обговорили участь Латвії у проєктах з відбудови Чернігівщини та ініціативі «Продовольство з України».

Дайга Мієріня наголосила, що Латвія продовжуватиме підтримку України на євроінтеграційному шляху, братиме участь у відновленні інфраструктури, посиленні оборонно-промислового комплексу, тренуванні українських військових та реалізації економічних проєктів. Від імені всієї Латвії Спікер Саейми подякувала українському народові, Збройним силам України за боротьбу та захист.

Підтримку ОПК, санкції та логістику обговорили під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із представниками Саейми Латвії на чолі зі Спікером Дайгою Мієрінею.

«Глибоко вдячний Латвії за військово-технічну допомогу Україні. Надання зброї, боєприпасів і товарів військового призначення на суму вже понад 501 мільйон євро», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили підтримку оборонно-промислового комплексу України за данською моделлю та продовження програм навчання українських військових.

Учасники зустрічі скоординували подальші зусилля в напрямі посилення санкцій проти росії. Прем’єр-міністр наголосив на важливості обмежень проти ядерної галузі рф та подальшій протидії російському тіньовому флоту. Він подякував Латвії за активну підтримку цієї ініціативи.

Серед іншого було порушено питання створення між Україною та країнами Балтії надійного економічно ефективного транспортного коридору: «Упевнений, що повноцінний початок функціонування Rail Baltica відкриє нові можливості в цій царині», — наголосив Денис Шмигаль.

Латвійські парламентарі запевнили, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема на шляху до ЄС і НАТО.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій секретаріату КМУ